L’amministrazione comunale di Maracalagonis mette ordine all’albo delle associazioni culturali e sociali e sportive che operano in paese. Per questo ha pubblicato un avviso pubblico per l’iscrizione-aggiornamento all’albo per il 2024.

Le associazioni interessate dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il prossimo 31 maggio.

L’iscrizione all’albo costituisce condizione necessaria per accedere alla concessione di contributi, a sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto dallo stesso regolamento. E ancora per la stipula di convenzioni con il Comune di Maracalagonis, per accedere alle strutture ed ai Servizi comunali e per l’utilizzo di spazi, locali, servizi, materiale ed attrezzature comunali, a titolo gratuito o con tariffe agevolate.

