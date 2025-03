Il progetto per la realizzazione dei lavori dei campi da tennis a Maracalagonis sarà presto approvato in Giunta e appaltato. Nel frattempo nella zona sportiva vanno avanti i lavori per la costruzione della foresteria, per ristrutturazione Palazzetto e sistemazione di tutta l’area che potrà ospitare anche grandi eventi. In programma anche la piscina all'aperto. Il tutto con una spesa di 4 milioni di euro proposto dalla società ASD badminton e dal Comune col Pnrr. In fase di studio anche completamento campo sportivo pista atletica bagni e spogliatoi.

