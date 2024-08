Emergenza idrica nei borghi del territorio del Comune di Maracalagonis.

La sindaca Francesca Fadda ha chiesto quattro autobotti per poter assicurare l’acqua per uso domestico a chi ne ha bisogno. Una quinta autobotte è necessaria per garantire l'acqua al bestiame.

La situazione si è fatta drammatica: pozzi e sorgenti prosciugati, come non accadeva da tempo. Anche qui non piove dallo scorso autunno, e già in precedenza aveva piovuto pochissimo.

La situazione più drammatica si registra nei campi e nei villaggi lungo la Vecchia Orientale. La sindaca ha segnalato gravi criticità nel Villaggio delle Rose, a Monti Nieddu, nel Villaggio dei Gigli e in località Su Reu. Interessate 400 persone.

Servono, secondo la sindaca, un’autobotte per ogni villaggio per provvedere all'approvvigionamento di acqua per uso domestico non potabile alla popolazione. E un’autobotte per il trasporto dell’acqua grezza per l'abbeveraggio del bestiame.

