La seduta pubblica per l'apertura delle domande e della documentazione per l'assegnazione di cinque box al mercato comunale (su 15 spazi disponibili, dieci sono quelli occupati) di via Nazionale è fissata per il 20 marzo alle 12 in Municipio. Il bando, indetto dal Comune, è scaduto a fine febbraio.

