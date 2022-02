L’amministrazione comunale di Mandas ha avviato una serie di interventi finalizzati alla sistemazione della cappella e alla manutenzione dei loculi nel camposanto alla periferia del paese. La Giunta cittadina, convocata dal sindaco Umberto Oppus, ha approvato inoltre una delibera con la quale vengono richieste alla Regione le risorse finanziarie per costruire nuovi loculi nell’area cimiteriale. "Non possiamo continuamente investire fondi del nostro bilancio, per le opere strutturali è necessario ricorrere ai contributi statali e regionali", sottolinea il primo cittadino.

In paese la media dei decessi è di trenta all’anno, numeri che rendono urgenti i lavori per realizzare i nuovi loculi. E proseguendo di questo passo tra alcuni anni bisognerà prevedere un nuovo ampliamento dell’area. "Il problema degli spazi non può essere trascurato – conferma Oppus –, stiamo lavorando per la progettazione dei prossimi interventi". Non solo cimitero: il Comune ha completato in questi giorni i lavori per la sostituzione degli infissi nel palazzo municipale, nei locali dell’ex Monte Granatico e nell’ex Palazzo IV Novembre. In totale sono stati spesi 200mila euro.

