Un pensionato di 76 anni è annegato questa mattina mentre faceva il bagno nella spiaggia di Perd'e Sali, a Sarroch.

La tragedia alle 11.30 circa.

L'uomo si è immerso in acqua, ma poi - forse per un malore - non ha fatto ritorno nell'arenile.

Subito è scattato l'allarme, ma non c'è stato niente da fare: inutili i tentativi di soccorso, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata