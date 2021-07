Velio Schirru, presidente dell’Asd Città di Selargius, e Claudia Pia, presidente dell’Asd Bollicine, tingono di rosa la stagione 2021 a Selargius, puntando su un nuovo progetto: il centro polivalente per le famiglie e le donne, con uno sguardo sempre più attento verso il mondo sportivo femminile, partendo dai bambini con corsi sportivi all’aperto, e alle ragazze investendo nel calcio femminile.

Fino ad arrivare ai corsi di pilates e di fitness per gestanti e per le mamme che possono godere di un momento di relax mentre i figli vengono impegnati in corsi di hip hop e break dance o al centro estivo Summer sport 7.

Un’iniziativa seguita con attenzione dalla Giunta comunale col sindaco Gigi Concu e l'assessore allo sport Riccardo Cioni.

