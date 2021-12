Due cerimonie alla stessa ora, due paesi in lutto: alle 15 saranno celebrati i funerali di Ambra Utzeri nella parrocchia di San Raffaele Arcangelo, a Villasimius. Alla stessa ora nella chiesa di Santa Maria di Villaputzu si svolgerà il rito funebre di Ale Massessi. Due cerimonie di dolore a circa 40 chilometri di distanza. Due vite spezzate in un solo attimo lunedì mattina sulla strada che dalla 131 porta a San Pietro e Cala Sinzias. Proprio su questa strada è previsto per domenica pomeriggio alle 15 un flash mob per ricordare le due vittime. Una manifestazione che si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid.

Villaputzu e Villasimius sono in lutto, stretti alle due famiglie: la salma di Ale Massessi è stata portata nel ristorante di famiglia: l'ultimo atto d'amore di un babbo, una mamma, di due fratelli che hanno voluto con loro il musicista-imprenditore turistico pieno di sogni e di buoni progetti. La salma sarà accompagnata verso le 14 nella chiesa di Santa Maria. Alla stessa ora, sarà il corteo con la salma di Ambra Utzeri a varcare la soglia della parrocchiale di Villasimius. Intanto i sindaci del Sarrabus si stringono alle famiglie e sollecitano strade più sicure. Una strada troppo stretta con una gran mole di traffico, teatro lunedì del terribile schianto mortale. In attesa di avere una viabilità migliore gli stessi amministratori comunali chiedono l'installazione di dispositivi di sicurezza. Non solo dove si è verificato l'incidente di due giorni fa ma anche sulla nuova Orientale che presenta dei tratti insidiosissimi. Un tema sul tavolo di lavoro dei sindaci di Villasimius Luca Dessì, di Villaputzu Sandro Porcu, di Castiadas Eugenio Murgioni, di Muravera Salvatore Piu, di San Vito Marco Siddi.

Antonio Serreli

© Riproduzione riservata