Transennata ed interdetta al passaggio pedonale la passerella in acciaio sulla 554 a Quartu, vicino alla via Biora.

La decisione è arrivata in seguito a un sopralluogo del dirigente del Settore Ambiente: la passerella, che consente l’attraversamento pedonale in sicurezza della strada, ha bisogno di urgenti interventi di manutenzione. Versa in stato di degrado, in particolare destano preoccupazione i parapetti.

L’ordinanza del sindaco Graziano Milia ha decorrenza immediata e avrà validità fino alla messa in sicurezza dell’infrastruttura, multe per chi la viola.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata