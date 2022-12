Per gli anziani del paese, un piccolo ma importante spazio nella Piazza Chiesa. Lo ha messo a disposizione la parrocchia di Santa Barbara a Sinnai per la felicità di coloro che hanno ritrovato un luogo di appoggio dopo la chiusura alcuni anni fa di un altro spazio, privato, di fronte alla chiesa. «Siamo soddisfatti di questa scelta – dice il parroco, padre Gabriele Biccai - si tratta di una stanza che finora è stata utilizzata dalle Vincenziane, ora trasferite nel salone parrocchiale in uno spazio adeguato all'attività di aiuto che l'associazione garantisce ai bisognosi con la distribuzione di viveri e vestiti».

Recentemente la parrocchia ha ristrutturato anche l'oratorio frequentato da tantissimi ragazzi. Realizzato un campetto da gioco multidisciplinare. «Un altro importante recupero di uno spazio -ha spiegato padre Gabriele – storicamente utilizzato dai ragazzi. Pochi giorni fa abbia inaugurato un'altra piccola struttura, il centro parrocchiale "Il mosaico", ricavato in un fabbricato della via Oriente, vicina alla parrocchia. Si tratta di un centro di accoglienza per chi desidera sostarci brevemente e condividere con persone amiche gioie e dolori, fatiche e speranze. L'affetto che manca a tante persone, la solitudine, l'isolamento, il vuoto si curano – ha aggiunto padre Gabriele - dando la possibilità a chi ne ha bisogno di incontrarsi. Tutti abbiamo bisogno di un sorriso, di confidarci, magari di fare amicizia. Ecco, nel centro "Il mosaico" di via Oriente si offre la possibilità di stare assieme anche per pochissimo tempo».

La parrocchia ha anche provveduto a illuminare la chiesa rivolgendosi a una ditta privata.

