La dea bendata ha baciato Quartu Sant’Elena, con una vincita straordinaria da due milioni di euro. Il “colpaccio” è avvenuto in una tabaccheria tra via Vico e via Trieste, dove una donna si è aggiudicata il maxi premio con un gratta e vinci da 10 euro.

Stupore nel tabacchino, dove la titolare si è detta «felice per il risultato». La vincitrice «era una cliente abituale, poi per un po’ non l’avevamo più vista». Dopo l’assenza, il ritorno e la grande fortuna.

Dopo aver acquistato il biglietto «ha chiesto di verificare la vincita»: tutto vero, come confermato dal terminale.

