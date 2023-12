Si sono introdotti in un’azienda di legnami nella zona industriale di "Perd'e Cuaddu", a Isili, e hanno portato via ben 154 sacchi di pellet per un valore complessivo di 1000 euro. Pur riuscendo a fuggire, non hanno però fatti i conti con le immagini della videosorveglianza che li hanno incastrati: a finire nei guai due giovani di 29 e 20 anni, denunciati ieri a Guasila dai carabinieri.

I due, entrambi originari del Marocco ma residenti nel centro della Trexenta, dovranno rispondere di furto aggravato e ricettazione.

I militari a casa del fratello del 29enne hanno rinvenuto 26 dei sacchi sottratti, a casa della sorella altri 55. Mancano all'appello, quindi, i restanti 73 sacchi che verosimilmente sono stati consumati o venduti.

La refurtiva è stata immediatamente riconosciuta dal legittimo proprietario a cui verrà restituita con nulla osta dell'autorità giudiziaria.

