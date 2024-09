Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla Nuova Orientale sarda, in territorio di Solanas.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia e due ambulanze: la Mike50 dell'ospedale Marino e quella di Villasimius.

I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a Cagliari, due in codice rosso per dinamica e due in codice giallo. L’incidente ha coinvolto diverse auto: pesanti i disagi per gli automobilisti sino alla rimozione dei mezzi coinvolti. Si cerca ora di stabilire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

