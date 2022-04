All’una di notte era fermo, in auto, in via Emilia a Senorbì. I carabinieri della stazione locale, in servizio di pattugliamento, lo hanno notato e hanno deciso di procedere a un controllo. Risultato: nell’abitacolo, nascosto sotto il sedile posteriore della macchina, era nascosto un involucro contenente 38 dosi di marijuana, con tutta probabilità destinate allo smercio al dettaglio. Per questo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Nei guai è finito un 19enne, studente universitario di Barrali, incensurato, che ora dovrà rispondere di detenzione di droga finalizzata allo spaccio.

(Unioneonline/l.f.)

