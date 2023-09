Ha scelto la Sardegna il generale Roberto Vannacci per la prima presentazione ufficiale del suo libro, “Il mondo al contrario”, balzato in cima alla classifica delle vendite dopo le polemiche innescate dai suoi contenuti contro le minoranze e l’invettiva contro gli omosessuali.

L’ex comandante della Folgore – sotto procedimento per volere del ministro della Difesa, Guido Crosetto – sarà domani, 4 settembre, a Villasimius in piazza Margherita Hack, per rispondere alle domande del giornalista Sandro Angioni.

Un evento non inserito in alcun calendario di rassegne o festival. La presenza di Vannacci sarebbe stata sollecitata dal sindaco Gianluca Dessì. Il militare è un frequentatore della costa del Sarrabus e, dopo un incontro, è stato deciso che l’esordio pubblico del libro si sarebbe tenuto a Villasimius.

L’inizio dell’incontro è fissato per le 19: c’è da aspettarsi una serata scoppiettante.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata