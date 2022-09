I poliziotti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias hanno arresto un 27enne residente in città per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo era sotto osservazione sulla scorta di un’indagine avviata alcuni giorni e ieri mattina i poliziotti hanno deciso di entrare in azione perquisendo la sua abitazione dove hanno trovato circa 850 grammi di marijuana pronta alla vendita, circa 5 di cocaina, una piantina di canapa con infiorescenze in maturazione, due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento. Aveva anche 50 euro in banconote, ritenute provento dell’illecita attività.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione e produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

(Unioneonline/EC)

