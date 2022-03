Si conclude domani la raccolta straordinaria di beni di prima necessità che i volontari del Sub Sinnai hanno avviato a favore dei cittadini ucraini. Finora sono stati conferiti antinfiammatori, antidolorifici, farmaci pediatrici, kit di primo soccorso, prodotti per neonati come pannolini, biberon, latte in polvere omogenizzati, termometri, ciucci, nonché materiale sanitario come garze, bende, cerotti e disinfettanti.

“La raccolta – dice Paride Cardia, presidente del Sub Sinnai - va avanti sino a domani, presso la sede dell’associazione in via della Libertà 143 a Sinnai, dalle 17 alle 20. I beni dovranno essere nuovi o mai utilizzai: verranno trasportati in Polonia dagli stessi volontari del Sub che partiranno venerdì 11 marzo unendosi alla colonna mobile della ProCiv Italia, coordinamento nazionale del quale l’associazione fa parte”.

