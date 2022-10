Una bella festa non può essere davvero negata quando si compiono 107 anni. Un traguardo straordinario quello di nonna Annunziata Pischedda festeggiata dai figli e dagli altri suoi familiari e da Paola Secci, sindaco di Sestu, a nome dell'amministrazione comunale.

Rimasta in tenera età senza mamma, la nonnina è stata sempre di aiuto in casa, lavorando anche in campagna col padre. Nel 1939, si è sposata con Edmondo Argiolas, un autotrasportatore. 15 i figli, di cui undici viventi. Ancora oggi nonna Pischedda conserva un buon stato di salute, un buon appetito e una memoria di ferro. Vive con la figlia Margherita, rivanga fra le pieghe del passato lontano, racconta di tutto, ma vive anche i nostri tempi con straordinaria vivacità: Sestu si è commossa di fronte all'ennesimo compleanno di questa donna straordinaria dalla fibra fortissima e dal cuore d'oro. Una mamma d'altri tempi. Una mamma dei nostri giorni con i figli, i nipoti e i pronipoti che ancora una volta si sono stretti a lei con affetto e commozione.

