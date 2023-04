Droga e armi in auto: è quanto hanno scoperto a Sestu nella notte i carabinieri durante un controllo.

A finire nei guai tre giovani, che viaggiavano insieme a bordo dello stesso mezzo e che dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, in un caso, di porto d’armi.

Nel dettaglio, un ventunenne di Monastir, operaio, incensurato, è stato trovato in possesso di 14 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm.

Un ventenne anch'egli di Monastir, disoccupato, noto ai carabinieri per pregresse vicende giudiziarie, è stato invece trovato in possesso di 13 grammi di Kief, nonché di 1.180 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento di attività di spaccio.

Un compaesano dei due di 20 anni è stato invece sorpreso con 13 grammi di marijuana, suddivisa in 27 dosi all'interno di bustine di cellophane, nonché di un bilancino di precisione.

Quanto sequestrato era in parte trasportato dai tre ragazzi in auto, in parte è stato rinvenuto all'interno delle rispettive abitazioni durante le successive perquisizioni domiciliari.

