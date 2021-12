La ripartenza della Proloco di Guamaggiore. Dopo una fase di chiusura forzata, a causa dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, l’associazione turistica del piccolo centro della Trexenta ha deciso di rilanciare la sua attività attraverso la promozione di una serie di progetti e iniziative culturali sul territorio. Prima di stilare il calendario delle manifestazioni, che dovranno necessariamente seguire i nuovi protocolli di sicurezza per tenere lontano il virus, si sono svolte le elezioni di fine mandato per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Pro loco che rimarrà in carica per quattro anni.

È stato confermato alla carica di presidente Giantonio Tronci, che verrà affiancato dal vice Fabrizio Fanunza. Completano il direttivo Luca Zedda, Marcello Piras, Elio Casu, Salvatore Moi (tesoriere), Monica Senis (segreteria). Il revisore dei conti è Antonello Serra, il vice Jonata Congiu. Il Consiglio dei probiviri è composto da Francesca Caria (presidente), Sara Uccheddu e Marika Senis. Il nuovo direttivo si è subito riunito per discutere e approvare il bilancio di previsione 2022.

L’obiettivo della Pro loco è continuare a scommettere sui sapori della tradizione per rilanciare l’economia locale e offrire nuove importanti opportunità occupazionali ai giovani del paese. Progetto da realizzare in collaborazione con l’amministrazione comunale, attraverso un’alleanza nata per riscoprire le tradizioni e promuovere il territorio puntando in particolare sulla ricchezza dei prodotti agroalimentari.

