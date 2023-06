Si sono ben difesi i ventiquattro studenti della scuola secondaria di primo grado “Luigi Amat” di Sinnai nei campionati nazionali studenteschi che si sono svolti in Abruzzo. Le rappresentative maschili e femminili hanno partecipato alle finali di Calcio a 5, pallavolo, rugby, badminton e danza sportiva categoria hip hop. Una settimana di sport indimenticabile nel cuore della riviera teramana.

«È stata una bellissima esperienza per tutti quanti», dicono i professori di educazione fisica Simona Zuncheddu e Gianfranco Maurandi, «sia per noi docenti che per i nostri ragazzi. I giorni in Abruzzo», raccontano, «sono stati la conclusione di un importante percorso fatto in questo anno scolastico. Siamo veramente orgogliosi di ciascuno di loro, perché al di là dei risultati sportivi, abbiamo avuto modo di conoscere ancor di più un gruppo di ragazzi capaci di divertirsi, di riflettere sugli errori e trovare il modo per rimediare. Un gruppo capace di trovare il lato positivo anche nei momenti "no" e trovare il modo di ripartire dopo una sconfitta. Sono stati capaci di diventare una vera squadra in campo e soprattutto fuori dal campo».

E ancora: «Ringraziamo», concludono, «tutte le società sportive di Sinnai che hanno collaborato affinché questo progetto si realizzasse».

