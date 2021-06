Domani, 26 giugno, in occasione della Giornata Internazionale contro abuso e traffico illecito di droghe, la comunità di recupero Dianova di Ortacesus aderisce alla campagna “Io Ascolto perché le dipendenze non hanno voce!” attraverso la quale sta implementando e migliorando gli strumenti di contatto online per offrire gratuitamente consulenza, supporto, sostegno e orientamento a richieste che arrivano da chi vive un problema di dipendenza.

"Accogliamo il desiderio di cambiamento di centinaia di persone e lavoriamo per mettere a loro disposizione uno spazio nel quale esprimere difficoltà, paure e debolezze senza temere giudizi con l’obiettivo di accompagnarle verso una nuova vita”, dice il responsabile del Centro, Pierangelo Puppo. La Comunità Dianova in collaborazione con il Comune di Ortacesus ha aperto uno sportello di ascolto e consulenza, operativo nei locali del municipio il giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Inoltre una volta alla settimana l’operatrice Elena Simone tiene i colloqui con i detenuti del penitenziario di Uta con problemi di dipendenza.

Dare visibilità e sottolineare l’importanza della campagna “Io Ascolto” è fondamentale per tutta la collettività perché spesso chi vive un problema di dipendenza da sostanze ha paura di non essere ascoltato, di non poter contare su nessun altro, di essere solo nel proprio dolore. “Ed è proprio questo il nostro obiettivo, dare una voce a chi non ce l’ha, perché la dipendenza non è una colpa da stigmatizzare ma una malattia da trattare come tutte le altre”, conclude Puppo.

© Riproduzione riservata