Nella piazza Mercato in via Campo Sportivo (vicino al centro di aggregazione sociale) si è tenuta la cerimonia di donazione di un defibrillatore nell’ambito del progetto “Sardegna: Isola Cardioprotetta” promosso dall’associazione Farmacia Politica con il supporto della Fondazione di Sardegna.

«È motivo di grande orgoglio per noi contribuire all’aumento della sicurezza nel Comune di Gesico - ha detto Fabio Vitiello, presidente dell’associazione Farmacia Politica - ringraziamo l’amministrazione comunale e la Fondazione di Sardegna per il supporto, sottolineando l’importanza di questo gesto per la salute e il benessere della comunità».

L’iniziativa, accompagnata dal plauso dell’intera comunità che ha partecipato all’inaugurazione. rappresenta un importante passo verso la promozione della tutela della salute pubblica, offrendo uno strumento essenziale per la protezione della comunità in situazioni di emergenza cardiaca. Soddisfatto il sindaco Terenzio Schirru: «Questa donazione - ha precisato - rappresenta un segno concreto di attenzione verso il nostro territorio. La disponibilità di un defibrillatore aumenta la sicurezza dei cittadini e conferma l’importanza della collaborazione tra enti pubblici, associazioni e privati per il benessere della comunità. Ringraziamo Farmacia Politica e la Fondazione di Sardegna per questo prezioso contributo».

