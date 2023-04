A Gesico si stanno ponendo le basi per far partire l’ambizioso progetto finalizzato alla riscoperta e alla valorizzazione anche ai fini turistici della storia e dell’identità dei centri della Trexenta. L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Sistema museale di Gesico, ha promosso l’incontro “Trexenta medievale” per riportare l’attenzione della popolazione e dei non residenti sulle risorse storico-culturali del territorio nell’ottica della loro valorizzazione nel tempo.

Questa mattina, nella sala convegni S’Ulivariu, sono stati presentati il sito web e la collana dei cataloghi del Sistema museale di Gesico. Nel pomeriggio si è tenuto il convegno “Spopolamento in Sardegna in età medievale e moderna: dalla ricerca alla valorizzazione” con gli interventi del sindaco Terenzio Schirru e degli esperti Marco Milanese, Giovanni Serreli, Antonio Forci, Maily Serra, Ottaviana Soddu, Enrico Pisu, Mauro Carta e Antonello Figus.

«Ancora una volta Gesico è il fulcro di iniziative culturali di alto spessore – ha detto il primo cittadino –, da questo punto di vista è senza dubbio apprezzabile l’impegno di chi gestisce il nostro sistema museale che sta portando avanti diverse iniziative in ambito culturale. Riteniamo che il tema dello spopolamento si può affrontare anche in questo modo».

© Riproduzione riservata