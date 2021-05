A San Sperate i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un algerino 21enne, domiciliato nel centro di accoglienza stranieri di Monastir, sinora incensurato in Italia.

Il giovane è stato sorpreso nel centro commerciale Carrefour, situato in quella strada statale 131 all'altezza del km 15 + 600, mentre era in possesso di oggetti rubati per un valore di circa 250 euro, recuperati e restituiti ai gestori del punto vendita.

L'uomo è stato rinchiuso nella camera di sicurezza della Compagnia di Iglesias in attesa dell'udienza per direttissima prevista per oggi nel tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata