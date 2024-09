Aspettano un incontro con il prefetto di Cagliari perché sette furti in un mese sono davvero troppi per restare in silenzio.

Federfarma e Ordine sono uniti nel denunciare con forza la situazione di paura che stanno vivendo i farmacisti di Cagliari, Quartu e hinterland dopo i colpi e le spaccate avvenuti nelle ultime settimane.

L'appello è molto semplice: «Chi lavora nelle farmacie deve essere tutelato prima che accada qualcosa di grave». Per ora, aspetto comunque non di poco conto, le incursioni dei ladri hanno causato danni a serrande, porte e vetrate delle diverse attività prese di mira, oltre a quanto portato via. Ma, come ribadito da Paolo Diana, presidente dell'ordine dei farmacisti, e dai consiglieri di Federfarma, Marco Porcu e Claudia Rizzo, e della farmacista Federica De Villa, ci sono anche le farmacie di turno: se i ladri dovessero entrare in una di queste, trovando il personale, cosa accadrebbe?

