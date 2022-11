Due blitz dei ladri in pochi giorni. «Non c’è sicurezza al Centro per l’impiego di Quartu dove la notte di mercoledì scorso e stanotte qualcuno è riuscito a entrare negli uffici, danneggiando i mobili e saccheggiando gli armadietti dei lavoratori».

Le coordinatrici aziendali Fp Cgil Alessandra Fantinel, Alessandra Persico e Paola Pontis segnalano che «gli uffici del Cpi si trovano in una zona industriale priva di illuminazione, non facilmente raggiungibile e potenzialmente rischiosa soprattutto la sera, quando i dipendenti si trattengono per recuperare ore di lavoro».

Le rappresentanti dei lavoratori chiedono alla direzione di attivare «il servizio di guardiania, già presente in altri centri».

Oltre a questo, la Fp Cgil sottolinea la necessità di garantire un attraversamento pedonale in sicurezza e una linea di trasporto pubblico, indispensabili sia per i lavoratori che per gli utenti.

Il nuovo episodio di stanotte non fa altro che esasperare il clima: «A questo punto non è più rinviabile un intervento immediato per salvaguardare la sicurezza e il benessere lavorativo dei dipendenti Aspal», hanno detto le coordinatrici Fp Cgil. In caso di mancate risposte, annunciano, c’è una sola strada: lo sciopero.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata