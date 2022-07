E’ domenica sera quando sul profilo social di don Mario Montis, dal 2016 parroco della chiesa Santa Barbara Vergine Martire a Furtei, spunta una foto che lo ritrae nudo nella doccia, gli occhiali sul naso, il crocifisso sul petto.

Un selfie che in qualche modo finisce nelle storie di Facebook e che in poche ore fa il giro del piccolo centro della Marmilla, 1.600 abitanti.

"Sono mortificato, ho pensieri tormentosi”, giura don Mario, 70 anni, sanlurese nato a Sardara, che a L’Unione Sarda spiega di non avere idea di cosa sia accaduto: “Non stavo facendo una foto. Sono entrato in doccia e chiudendo una chiamata, visto che non ci vedo bene, forse ho attivato la fotocamera. Ripeto: non lo so”.

Ma intanto la foto incriminata è arrivata all'Arcivescovado. E sul sito della Diocesi di Cagliari è stato pubblicato l'annuncio: "Sua eccellenza reverendissima monsignor Baturi ha provveduto a nominare don Alberto Peddis amministratore della parrocchia di Furtei". Sostituito.



