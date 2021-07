Un cittadino ha chiamato in Comune a Sestu sostenendo che l'allaccio elettrico di un palo dell'Enel era stato manomesso. Il vice sindaco Massimiliano Bullita ha subito fatto la segnalazione alla ditta che gestisce il servizio di illuminazione pubblica. Immediato il sopralluogo effettuato da un tecnico che ha appurato che realmente la manomissione c’era stata. Qualcuno aveva forzato l’allaccio sul palo dell’Enel inserendovi una presa di corrente che al momento del sopralluogo è risultata disalimentata.

«Ricordo a chiunque – dice il vice sindaco Bullita - che è assolutamente vietato manomettere o intervenire su impianti pubblici. Anche perché sarebbe estremamente rischioso».

Quanto accaduto è stato scoperto nella tarda mattinata in via Parco della Legalità “Falcone Borsellino” che tutti chiamano Piazzetta Loi per la presenza di un grande murale che la rappresenta. Qui ogni giorno giocano anche i bambini. Un sito insomma frequentatissimo a tutte le ore della giornata.

