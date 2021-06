Fiamme nelle campagne di Sestu, in località "Rio Sa Canna".

Il rogo ha coinvolto per cause in corso di accertamento un casolare e distrutto una motozappa, un carrello per uso agricolo e attrezzi da lavoro. Sul posto i vigili del fuoco che hanno localizzato tra le fiamme una bombola di Gpl, subito raffreddata e messa in sicurezza.

Il rogo di vegetazione si è allargato per oltre tre ettari: per spegnerlo ha lavorato un'altra squadra con un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, assieme agli uomini del Corpo Forestale Regionale e una squadra di volontari della Protezione Civile.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti insieme agli uomini del Corpo Forestale.

