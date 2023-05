Paura a Quartu per un incendio divampato nella serata di martedì all’interno di un’abitazione in via Praga.

Sul posto, dopo l’allarme, sono entrate in azione le squadre dei vigili del fuoco, che hanno evacuato lo stabile, invaso dal fumo.

Quindi gli uomini del 115 hanno dato il via alle operazioni per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio, una casa di tre piani, interessato dalle fiamme.

Da quanto si apprende l’incendio sarebbe partito da un controsoffitto.

Non risultano persone ferite.

