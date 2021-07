Un incendio si è sviluppato nella notte, intorno alle due e mezza, a Quartu in località Marina Residence, nella struttura di una società sportiva usata come locali per ufficio.

Sul posto è arrivata la squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco della sede di Cagliari. Gli uomini del 115 hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l’area al termine delle operazioni durate fino alle 5 di questa mattina.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Avviati gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata