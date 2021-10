Devastante incendio all'alba nel deposito de "Il casale della mozzarella", nella zona di "Terra e teula" a Selargius: le fiamme sviluppatesi per cause in via di accertamento hanno aggredito il reparto degli alimentari, danneggiando anche i locali e tre carrelli elevatori elettrici.

Immediato l'allarme con l'arrivo di diverse squadre dei Vigili del fuoco di Cagliari e dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu. Le fiamme sono state spente dopo alcune ore di lavoro, è scattato quindi il sopralluogo.

I carabinieri coordinati dai capitani Michele Cerri e Gianni Russo hanno avviato le indagini. In esame anche le immagini di una telecamera. In merito viene mantenuto uno stretto riserbo.

IL VIDEO:

L'intervento

