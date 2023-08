Il fuoco questa volta è stato appiccato lungo la provinciale 18 tra Cala Pira e Cala Sinzias, uno degli angoli più suggestivi del Sarrabus: almeno in quattro punti diversi, con le fiamme che si sono sviluppate in un attimo verso le 13 trovando però sul posto un’autentica task force che ha notevolmente limitato i danni.

A rischiare erano soprattutto alcune villette: l’allarme è stato dato nell’immediatezza da automobilisti e dalle vedette che operano nella zona e in un attimo si è creato un autentico apparato antifuoco con le fiamme che alla fine sono riuscite ad aggredire non più di tre ettari di macchia mediterranea senza fare altri danni e con le villette ancora lontane.

Sul posto il sindaco Eugenio Murgioni, forestali, due elicotteri, i vigili del fuoco che hanno rapidamente circoscritto il pericolo con l’arrivo in pochissimo tempo anche di un Canadair che ha effettuato dall’alto l’opera di bonifica del sito.

Determinante, insomma, l’immediatezza dell’intervento.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di San Vito: le indagini sono subito scattate con un sopralluogo lungo strada e tra la cenere che si era appena creata.

«Questa mattina – scrive il sindaco Eugenio Murgioni in una nota – abbiamo evitato per il nostro Comune un grande pericolo a causa dell’incendio divampato sulla SP18, in prossimità dell’ingresso per raggiungere la spiaggia di Cala Pira. Grazie al pronto intervento e alla presenza sul posto dei Forestali, dei Vigili del Fuoco, del nostro ufficio tecnico con la squadra di pronto intervento costituita dai nostri operai e dalle associazioni di volontariato, dei numerosi cittadini presenti e di due elicotteri siamo riusciti a scongiurare il peggio. Ringrazio il Comandante della stazione Forestale Mauro Pisu di Castiadas per come ha condotto i lavori di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area interessata, per i lavori di bonifica e per l’arrivo del Canadair. Va elogiata anche la presenza della Polizia Locale, dei Carabinieri che hanno garantito l’ordinata percorrenza in sicurezza della viabilità, anche nel momento più difficile di contrasto delle fiamme. Considerevole è stata l’interlocuzione ed il costante aggiornamento del sottoscritto con la Protezione Civile Regionale e la Prefettura di Cagliari che, oltre a informarsi durante tutta la fase emergenziale, hanno contribuito all’organizzazione degli interventi e mandato sul posto due elicotteri e il Canadair».

«Spero - chiude Murgioni - che il ripetersi di quest’atto vile - dopo gli incendi divampati ieri in tutta l’isola - aiuti a far comprendere alle autorità e ai cittadini l’importanza e la necessità di effettuare controlli e interventi di prevenzione; in primis con la pulizia delle aree e le fascia parafuoco».

