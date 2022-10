Per il suo centesimo compleanno ha deciso di andare personalmente in Comune per ricevere gli auguri da parte dell’amministrazione: Vincenzo Allegri, residente a Capoterra, ha cominciato così i festeggiamenti per il suo secolo di vita.

Ha combattuto nella Seconda guerra mondiale, e ha lavorato a lungo come vigile urbano a Cagliari: una vita ricca di aneddoti che il festeggiato ha voluto raccontare questa mattina al sindaco, Beniamino Garau.

Per celebrare lo speciale compleanno, l’amministrazione comunale ha regalato al nuovo centenario una targa ricordo.

