Non serve un’ordinanza, ma uno sguardo più attento al paese. Il Comune ha avviato interventi importanti per migliorare sicurezza e decoro urbano, ma ora la parola passa ai cittadini. È un appello sobrio, non polemico, quello lanciato dal sindaco Renato Melis, che chiede agli abitanti un gesto semplice, concreto e civile: curare gli spazi che circondano le abitazioni, siano essi pubblici o privati.

«Stiamo investendo risorse per rendere più sicuro e decoroso il nostro paese — scrive il sindaco — ma serve collaborazione: ognuno può e deve contribuire, curando ciò che ha intorno come fa con la propria casa».

Non si parla di grandi opere, ma di piccoli interventi che, sommati, fanno la differenza. Il primo esempio arriva da via Eleonora d’Arborea, dove i lavori pubblici sul marciapiede hanno spinto diversi cittadini a migliorare anche le loro aree adiacenti. Un effetto a catena virtuoso che, secondo Melis, può diventare la norma e non l’eccezione.

