È allarme elettricità a Ussana: numerosi cittadini lamentano l’assenza di corrente elettrica all’interno delle proprie dimore.

Da diversi giorni sui social si commenta il costante vai e vieni della corrente elettrica, che mette in seria difficoltà lo svolgimento di qualsiasi attività quotidiana.

Ciò che mette in allarme i cittadini non è solo l’impossibilità di accendere anche una semplice luce nelle ore serali, ma anche il rischio di un guasto agli elettrodomestici che, nel caso, non sarebbe risarcito.

Al momento non si conoscono le cause dell’assenza di corrente in diverse strade del paese, ma molti suppongono dipenda dal sovraccarico di corrente determinato dall’utilizzo — anche e soprattutto in queste giornate afose — dei condizionatori d’aria.

