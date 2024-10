Terribile scontro fra due auto, nella notte tra venerdì e sabato, in via dei Trasvolatori a Elmas.

In seguito alla collisione una delle due vetture si è ribaltata e una donna a bordo – una 67enne di Selegas – è rimasta ferita.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cagliari, che hanno provveduto ad estrarre la 67enne dall’abitacolo, consegnandola poi al personale del 118. La donna è stata poi trasportata in ambulanza in pronto soccorso. Nessuna conseguenza grave invece per il conducente dell’altro veicolo.

Gli uomini del 115 hanno poi provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. In azione anche le forze dell’ordine per i rilievi utili a chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto.

