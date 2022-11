Nelle vie dello shopping di Quartu il Natale comincia prima.

Già da venerdì, come ha annunciato il sindaco Graziano Milia, saranno accese le luminarie a led, e quindi a risparmio energetico, mentre i centri commerciali naturali partono con le iniziative. A dare il via sempre venerdì sarà il CCn "La via del mare" di viale Colombo che, con il patrocinio del Comune, organizza una ricca serata.

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne è previsto un flash mob al femminile con il gruppo folk Froris de Beranu e sarà trasmesso in loop un corto a tema realizzato dall’associazione Via Mentana teatro. Inoltre all’interno e all’esterno dei negozi sarà sistemata una sedia rossa mentre diverse associazioni tra cui Dafne distribuiranno materiale informativo. Ma ci sarà spazio anche per lo shopping con sconti e promozioni esclusive in occasione del black Friday, per animazione per grandi e piccini, street art, live painting, dj set e musica dal vivo.

Continuano le collaborazioni con gli studenti tra cui i tirocinanti della facoltà di Scienze della comunicazione. In via Porcu si comincia invece l'8 dicembre con artisti di strada, concerti della banda musica, un concorso pittorico e tanto altro. Iniziative anche in via Marconi, in attesa anche qui di creare un consorzio il prossimo anno.

© Riproduzione riservata