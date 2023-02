I carabinieri di Sinnai avranno una nuova caserma.

Sarà realizzata nel rione di Sant'Isidoro in un'area vicina all'attuale sede che sarà dopo tanti anni nuovamente destinata a Centro diurno per gli anziani. Per realizzare la nuova caserma la Regione metterà a disposizione due milioni di euro.

L’intervento ha l’obiettivo di migliorare il presidio e la sicurezza del territorio, garantiti dalla presenza dell’Arma e consentire la realizzazione di un polo centrale facilmente raggiungibile dai cittadini.

