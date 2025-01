Sabato e domenica 26 gennaio, il comitato regionale Sardegna Msp ha organizzato grazie al presidente Alberto Borsetti e alle responsabili regionali Laura Camarra e Martina Melis una Masterclass con le plurimedagliate e medaglie olimpiche Agnese Duranti e Martina Santandrea.

La masterclass si è svolta a Villasor grazie all’ospitalità del sindaco Massimo Pinna e dell’assessore allo Sport Stefania Valdes nella palestra della società Rithmic For You di ginnastica ritmica di Villasor.

«Le Ginnaste terranno uno stage riservato alle sole atlete agoniste della Sardegna presso le strutture sportive di via Porrino, a Villasor», aveva anticipato il presidente della asd "Rithmic for you Villasor", Roberto Camarra. «Una grande e unica occasione per le atlete della ginnastica ritmica della Sardegna di potersi allenare con due grandissime campionesse olimpiche».

Il sindaco Massimo Pinna: «Bellissima iniziativa, portata avanti anche grazie a una società locale in crescita e che porta delle atlete importantissime nel panorama internazionale nel nostro territorio. A tutti gli organizzatori i nostri complimenti».

