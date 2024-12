Raffica di controlli – e di sanzioni – da parte dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Iglesias e quelli delle Stazioni di Uta e San Sperate, che nella notte tra lunedì e martedì hanno effettuato un servizio straordinario sulle strade del Sud Sardegna.

Nel corso dei controlli un giovane operaio di 26 anni, residente a Decimomannu, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo essere stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana. Un uomo di 46 anni, residente a Villacidro, è stato invece denunciato per porto abusivo di armi, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 8 centimetri.

Ancora: sanzionati due giovani, rispettivamente di 24 e 23 anni, sorpresi alla guida di autovetture prive della prevista copertura assicurativa e senza patente di guida, mai conseguita. Uno dei due era stato già sorpreso in flagranza due anni fa. Entrambi i veicoli sono così stati sequestrati ai fini della confisca. Inoltre, un altro conducente, un operaio di 23 anni residente a Iglesias, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 0,61 g/l, e la sua patente è stata ritirata.

Durante l’intera operazione sono stati controllate in totale 49 persone, di cui 12 risultate già noti alle forze di polizia, 41 veicoli e 24 esercizi commerciali.

