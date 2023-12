Le associazioni di Siurgus Donigala hanno deciso di unire le forze per stare al fianco dei bambini in cura all’ospedale Microcitemico di Cagliari.

Domenica 23 dicembre i volontari delle associazioni S’incungia, Sa scivedda, Gruppo scout, C.i.f., Gruppo folk Sa Roda, Gruppo folk Siurgus Donigala, Pro loco, La corale, Coro Sacro Rosario, Libero Arbitrio, Gli Scruzzonis, gruppo parrocchiale San Teodoro e gruppo parrocchiale Santa Maria consegneranno dei piccoli doni ai bambini ospiti nei reparti di Oncoematologia pediatrica, Neuropsichiatria infantile e Clinica pediatrica dell’ospedale pediatrico Microcitemico “Antonio Cao”. E non solo: per il divertimento dei giovanissimi pazienti, Babbo Natale arriverà in ospedale a bordo del sidecar dell’associazione Lambretta Club Sardegna.

A intrattenere i tantissimi bambini spettatori – ben lieti di poter partecipare all’iniziativa dallo spirito natalizio – ci saranno inoltre i dottori della clown terapia dell’associazione Teniamoci per mano Onlus e i piccoli elfi aiutanti di Babbo Natale con le loro dolci sorprese. Il gruppo de Sa Ratantira Casteddaia farà invece da cornice all’intera emozionante giornata, ideata e organizzata all’insegna della solidarietà e del buon cuore dalle associazioni culturali e di volontariato di Siurgus Donigala (paese dell’alta Trexenta di 1800 abitanti) per regalare un sorriso ai tanti bimbi ricoverati nell’importante struttura ospedaliera di Cagliari.

