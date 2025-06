Il Comune del Parteolla si prepara a rinnovare il voto al martire cristiano che secondo la leggenda sconfisse il drago simbolo del male. Una ricorrenza che richiama ogni anno a Dolianova numerosi fedeli da tutto il circondario. Il Comitato dei festeggiamenti ha definito il programma degli eventi civili e religiosi in programma l’8 e il 9 giugno.

Si parte domenica 8 giugno alle 10 con la messa solenne nella Cattedrale di San Pantaleo e la benedizione della nuova bandiera di San Giorgio. Subito dopo la processione che attraverserà via Piovella, piazza Mercato, corso Repubblica, via Mazzini e via Trieste per concludersi in piazza San Giorgio da dove il simulacro del martire partirà verso la chiesetta campestre edificata a 500 metri di altitudine, a 9 km dal paese. L’arrivo in montagna è previsto per le 12. Nel pomeriggio, dopo il pranzo comunitario, il via ai balli a premio nel piazzale della chiesa a cura del fisarmonicista Antonio Tanca.

I festeggiamenti proseguiranno lunedì 9 giugno: alle 11 la processione intorno alla chiesetta di San Giorgio e la benedizione dei campi. Alle 16 l’intrattenimento musicale con la fisarmonica di Ireneo Massidda. Alle 18.30 la partenza del simulacro per il ritorno in paese. Prevista una sosta alle 19 a Sa Sarmenta come avveniva in passato. San Giorgio sarà accompagnato dalla Confraternita del Rosario, dai gruppi folk, i cavalieri e le note della banda del Circolo musicale parteollese. Chiusura alle 22 con i fuochi d’artificio nel sagrato della Cattedrale.

