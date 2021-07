Allarme incendio a Dolianova.

E’ scattato dopo mezzanotte, in via Conte Boyl, dove un’automobile è stata avvolta dalle fiamme, per circostanze in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cagliari, che hanno domato il rogo, evitando che si propagasse a un’abitazione nelle vicinanze.

Dopo l’estinzione, gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza la zona e provveduto a bonificare l’area.

Ingenti i danni alla vettura.

