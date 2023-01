Un terreno incolto esteso circa 250 metri quadrati, alla periferia di Sinnai, utilizzato come parcheggio per i camion, era stato trasformato in discarica abusiva per lo smaltimento illecito di residui di marmo.

La scoperta è stata effettuata nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Quartu e della stazione del paese, in collaborazione con i colleghi del Nipaaf di Cagliari.

I militari hanno riscontrato la presenza di un pozzetto in cemento: la base era piena di residui della lavorazione di marmi smaltiti illecitamente. L’intera area è stata sequestrata ed è stato denunciato in stato di libertà un cagliaritano di 59 anni.

L’accusa è di smaltimento illecito di rifiuti, reato che prevede la pena dell'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a 26.000 euro per i rifiuti non pericolosi.

