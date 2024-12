Si rinnovano le antiche tradizioni di Arixi, piccola frazione di Senorbì. In calendario c'è l’atteso appuntamento con la sagra di Santa Lucia che si svolge da oggi, 12 dicembre, a domenica 15 dicembre. È una festa che unisce appuntamenti religiosi e rassegne artigianali con l'esposizione negli stand dei prodotti tipici della Trexenta promossa dalla parrocchia Beata Vergine Assunta e dalla Confraternita della Madonna del Rosario di Arixi in collaborazione con Comune e Pro loco. L’antica sagra mantiene intatto il fascino della tradizione: i fedeli dei paesi vicini, e in particolare di Senorbì, raggiungono il borgo di Arixi a piedi, in un continuo pellegrinaggio tra sacro e profano.

Oggi, giovedì 12, alle 15.30 la processione col simulacro della santa, alle 16 la celebrazione della messa cantata nel salone adibito a chiesa (la chiesetta di Santa Lucia è in fase di restauro). Domani, venerdì 13 dicembre, le sante messe alle 8.30, 9.30. Alle 10.30, prima della messa solenne celebrata da monsignor Ferdinando Caschili, ci sarà la piccola processione nel parco di Santa Lucia.

Sabato, 14 dicembre, appuntamento da non perdere con la rassegna “Saboris de Santa Lucia”: dalle 10.30 e per tutta la giornata il parco Santa Lucia ospiterà la Mostra dei funghi allestita dal gruppo micologico Trexenta Aps in collaborazione con l’associazione micologica Cagliari Sette Fratelli (mostra che verrà inaugurata domani alle 10), il laboratorio del torrone a cura di Oriella Cabiddu, il laboratorio del formaggio a cura dell’azienda Senis e l’intrattenimento musicale a cura del gruppo Risacca con Paolo Zicca, Giovanni Pisu e Giacomo Longoni. In programma anche diversi laboratori su formaggio, ravioli, fregola, miele, gateau, intaglio sul legno, cestini e coltelli sardi. La festa si conclude domenica: alle 16.30 la processione di rientro nella chiesa parrocchiale, alle 17 la messa in Parrocchia.

