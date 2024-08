Si è tenuto ieri a Roma un incontro per parlare dei progetti volti alla messa in sicurezza della strada Statale 130: al tavolo erano seduti il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture Tullio Ferrante, l’ex presidente della Regione Ugo Cappellacci, la sindaca Monica Cadeddu e l’assessora ai Lavori Pubblici Francesca Salis in rappresentanza della cittadina di Decimomannu.

I quattro hanno focalizzato l’attenzione sull’eliminazione degli incroci a raso e sull’ottenimento delle autorizzazioni necessarie al Ministero dell’Ambiente per effettuare gli interventi. Inoltre hanno valutato le possibili soluzioni insieme all’Anas per ridurre il limite di velocità, ricorrendo a sistemi di controllo elettronico o all’installazione di un semaforo, nei pressi dello svincolo per Decimomannu. Il tutto con il fine di ridurre i rischi e i conseguenti sinistri.

La prima cittadina decimese ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato l’incontro: «Finalmente apriamo la via verso soluzioni operative». Interviene sulla questione anche Cappellacci: «Da parte del sottosegretario abbiamo trovato una grande attenzione verso le questioni che riguardano questo territorio e una disponibilità che presto si tradurrà in azioni concrete».

