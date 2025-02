Al teatro comunale “Antica Valeria” hanno preso il via i seminari promossi dal Comando locale dei Carabinieri e dall’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Decimomannu. Rivolti alle classi terze della scuola Secondaria di primo grado, trattano di tematiche attuali quali bullismo, cyberbullismo, abuso e dipendenza da sostanze illegali ed educazione ambientale.

La campagna si inserisce in un più ampio e capillare percorso di sensibilizzazione dell’intera comunità a cui le Forze dell’ordine e l’amministrazione stanno lavorando già da tempo: «Questi incontri - ha spiegato la sindaca Monica Cadeddu - rappresentano un’importante opportunità di confronto e sensibilizzazione per gli studenti, offrendo loro strumenti utili per affrontare le sfide della società di oggi. Investire su formazione e prevenzione significa costruire una comunità più sicura, consapevole e solidale».

I tre appuntamenti del progetto educativo, i prossimi previsti oggi 21 febbraio e per il 12 marzo, focalizzano l’attenzione sul fenomeno del bullismo, caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate dai bulli sulle vittime. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguitando con messaggi, immagini e video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati su siti web e social network.

