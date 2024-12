Quattro serate dedicate alla musica e alla creatività dei ragazzi. Un’iniziativa sul modello dei talent show che coinvolgerà bambini e ragazzi di Donori di età compresa tra i 7 e i 14 anni.

Il primo appuntamento è fissato per il 18 dicembre nei locali dell’ex Montegranatico, dalle 15 alle 19, con la prima selezione dei partecipanti. Due le sezioni previste: una dedicata ai minori dai 7 agli 11 anni, la seconda ai ragazzi tra i 12 ai 14 anni. Le domande di partecipazione vanno presentate via mail all’indirizzo protocollo@comune.donori.ca.it entro il 16 dicembre.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto Music Lab finanziato dal Dipartimento per la Famiglia del Consiglio dei Ministri e affidato dal Comune alla Cooperativa sociale Laurus per la promozione della musica come strumento di crescita individuale e di aggregazione sociale nei paesi con meno di 5.000 abitanti e con almeno 100 minorenni residenti di età compresa tra i 7 e i 14 anni.

Tra gli obiettivi, anche l’inclusione dei minori con disabilità con l’apertura di nuovi spazi di espressione e apprendimento per sviluppare la creatività dei bambini attraverso la musica e la costruzione di strumenti musicali con materiale di riciclo.

